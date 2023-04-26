頭銜又被改！馬英九希臘論壇掛「台北前領導人」 陳建仁：大部分人會取消演講

前總統馬英九應邀26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網25日再將馬英九頭銜改為「前台北領導人」，行政院院長陳建仁26日在保一總隊出席「165反詐騙諮詢專線」時表示「每一個人看到主辦單位對稱呼改來改去，絕大部分的人都會取消去演講」。

馬英九此行除了於當地時間26日出席論壇開幕式外，28日將參與爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表談話，主題為「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」。官網原先將其職銜標示為「台北前總統」，經外館抗議後正名為「台灣前總統」，但出訪前夕又改為「台北前領袖」，引發國內熱議。

陳建仁回答媒體提問時表示，馬英九是中國民國前任總統，代表國家的尊嚴，主權，這一次主辦單位邀請他，用不適當名稱來稱呼，對他極大的不禮貌、不尊重，對馬總統來講，是一個很大的考驗。

「德爾菲經濟論壇」官網日前將馬英九的名銜標註為「前台北總統」，外交部表達抗議後，官網在21日將馬英九頭銜改為台灣前總統（Former President of Taiwan），但25日在「德爾菲經濟論壇」論壇官網上，目前馬英九名銜被標註為「前台北領導人」（Former Leader of Taipei）。

行政院副院長鄭文燦上午出席「Secutech 2023第二十四屆台北國際安全科技應用博覽會開幕典禮」前也提到，卸任總統能出訪是好事，但其不只代表個人，也代表卸任國家元首，因此要跟外交單位密切配合。

鄭文燦說，中國對台灣的外交圍堵也包括卸任總統的「出訪身份」，過去所謂的一中各表，到了國外就沒辦法各表，這是鐵的事實，外交單位跟卸任總統辦公室應該可以好好溝通，與其指責外交單位，不如同心協力，才是真正面對台灣外交挑戰的方法，而馬英九做過8年總統，對這點應該要有深切了解。

外交部25日晚間發布新聞稿指出，注意到論壇網站再度不當變更馬前總統名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正，外交部在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬前總統在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。