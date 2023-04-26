十銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。十銓3月營收5.70億元，年減12.96%、月增2.25%；稅前淨損0.42億元，年減296.00%；歸屬母公司業主淨損0.42億元，年減278.52%；每股虧損0.6元；今年第一季營收15.70億元，年減7.93%、季減10.99%；稅前淨損0.38億元，年減190.59%；歸屬母公司業主淨損0.38億元，年減197.87%；每股虧損0.54元，單季再度轉虧。

十銓認為，2022年下半年以來，記憶體產業上游以降皆面臨龐大庫存壓力，雖原廠陸續釋放降低資本支出、減產等信號，惟受限產業並未見到明顯動能，Server、Mobile及PC市場需求不佳，難以快速去化庫存壓力，對話式AI雖造成大量話題，仍須靜待後續應用發展，才有機會促進記憶體需求恢復。

十銓再一步說明，2023第二季DRAM與NAND Flash現貨價及合約價續跌，顯示需求仍未回籠。礙於市場需求不確定性仍高，下半年記憶體展望仍不明朗，十銓認為2023年市場仍相當艱困，將以穩定擴大品牌市占，降低庫存成本避免虧損為營運重點。

十銓首季呈現虧損，且股價已反映因三星減產而未來價格會上漲的利多。十銓股價漲多修正，雖然外資仍偏多買超，但自營商已連4日賣超653張，周三股價開低走疲，盤中最低達66.3元、下跌7.27%，十銓從上周一創下82.3元之一年多來高價後，短短幾日下跌近2成，股價失守70元，且5日線持續下彎、月線上升幅度亦走緩。