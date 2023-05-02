由於2022年兩岸出生率再創新低，大陸更首度出現負成長，嬰童產業拚轉型，包括麗嬰房在內等均透過策略聯盟擴展母嬰產業生態圈，展望2023年，麗嬰房將針對兩岸實體據點評估虧損店收掉，估計兩岸約25家左右，並專注服飾銷售提升毛利率。

而隨著大陸解封，麗嬰房除了持續淘汰虧損店，強化OMO與自有品牌，且積極去化庫存，降低虧損；台灣則專注服飾與設計，整合官網、i Baby Mal1、網路電商平台等，為疫後注入新動能。