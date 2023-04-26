疫情趨緩，許多展演活動也開始陸續復甦，但較少以親子形式辦理。台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會將於29日下午4點在大安森林公園舉辦《愛麗絲的夢境》親子音樂會，以適合親子共享的音樂邀請民眾同樂。

此次音樂會由聲樂家簡文秀攜手蕉埔國小節令鼓、建中樂旗隊、龤之聲＋北科紅樓合唱團、台北扶輪薩克斯風團，以及殷正洋、凃佩岑、樂壇新秀二人組琳娜及貝露莎、薩克斯風演奏家孫維廷同台演出。其中「台北扶輪薩克斯風團」史無前例地集結了162名傑出的企業領導人及社友齊力合奏。

《愛麗絲的夢境》音樂會免費歡迎民眾同在戶外親子同樂，結束後還可以觀賞火金姑。此外，音樂會將特別保留席位給天使心家族基金會、台北市失親兒基金會偏遠地區孩童及許多愛樂的輪椅族們，一起點亮對人與自然的愛！

另外，建中樂旗隊今年成軍滿40年，他們在美國、加拿大、德國、荷蘭等國際性樂旗大賽屢獲得總冠軍或金牌獎，今年並受邀於暑假期間代表台灣赴美參加2023世界錦標大賽(WAMSB)，此次在音樂會中的演出可說是賽前的暖身，讓民眾也可先睹這支青年旗隊的英姿！