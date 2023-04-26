遭賴清德轟「精神分裂」 朱立倫不忍了一句話回嗆

2024總統大選尚未正式開打，藍綠陣營先互轟國家認同議題，民進黨主席、總統候選人賴清德日前諷刺，國民黨的國家認同如「精神分裂」，對此，國民黨主席朱立倫今反嗆，賴清德拿著台獨神主牌拜了一輩子，等到要選舉了才喊兩岸和平，現在拿國民黨香拜民進黨神主牌的人，這才是精神分裂。

朱立倫今在中常會上致詞時表示，民進黨治理失敗讓全民受害，看到台灣民主倒退，兩岸兵凶戰危、經濟蕭條，近日也成為犯罪天堂、詐騙樂園，，民進黨作為執政黨，3年來治安事件上升10％，詐騙上升26％，作為執政當局應該負責，而最大的詐騙就是民進黨，開出的支票通通跳票，現在又出現另一個詐騙集團，就是典型精神分裂的賴清德。

朱立倫指出，全台人民都知道賴是台獨金孫，堅定台獨主張工作者，長期以來秉持這樣的基本信念，不斷抗中、反中、去中，但現在選舉就說兩岸要和平，拿了台獨神主牌一輩子，結果卻跟進國民黨主張的和平保台灣，「你也要拿國民黨的香拜民進黨的神主牌嗎？」，而所有台獨前輩們都會覺得賴為選舉搞到精神分裂。

朱立倫直言，醫生出生的賴清德，自己醫術、治理能力差，但不能沒有醫德的用精神分裂指控別人，因為大家看到堅持主張台獨的他，今天想拿國民黨的香拜民進黨的神主牌，這才是真正的台獨自介、精神分裂，並喊話所有民眾看清楚，民進黨治國無方，用詐騙2024騙取選票，因此國民黨跟所有藍軍朋友，更應該要自省、團結。