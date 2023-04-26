聯策公司負責人為林文彬，目前公司實收資本額約3億元，主要產品包括視覺自動化及應用與智慧製造、濕製程設備與材料及生產設備；去（111）年稅前盈餘約1.79億元，每股稅後純益（EPS）為3.97元；股票承銷機構為元富證、中信證及台新證。

根據聯策公開說明書摘要顯示，聯策全體董事持股比例30.22％，持有10％以上大股東有旗彬實業占15.94％，法人代表為林文彬；高渼實業持有14.10％，董事法人代表為陳文生。