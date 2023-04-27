台南第一個以推動大帆船航海為宗旨的「台南市駝峰航海運動基金會」，26日於安平修造船廠舉辦成立會議，標誌我國帆運發展「萬船齊發」的遠景可期，正式樹立新的里程碑。
會中進行討論，達成共識並訂定基金會未來贊助帆船活動之方向，除積極舉辦各種大帆船活動，贊助更多學生與愛好者學習帆船，取得證照以外，並持續贊助舉辦國際帆船交流，與年度黑潮之路EMBA全國大帆船比賽。
為了替基金會慶生，同時舉行別開生面的大帆船啟航儀式，3艘大帆船由基金會執行董事們親自操船，並與貴賓們合作，在安平外海揚帆共舞，以行動證明任何年齡都能學會帆船駕馭技巧。
基金會由駝峰航海捐贈成立，兩位前體育署副署長彭臺臨與王水文，與中華奧會委員、兩屆奧運金牌陳怡安擔任執行董事，並由駝峰航海創辦人彭顯恩擔任基金會董事長。
彭顯恩同時也是友晶科技創辦人，他跨足運動產業後，也成為國內科技界第一位投入航海運動休閒企業的領導人，為科技結合運動休憩事業寫下光榮典範。
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