非法業者（非法之證券公司、非法投信、非法投顧等）經常透過網路、社群軟體或電話行銷，甚至以保證獲利的行銷話術，勸誘投資人買進未上市櫃公司股票、非經核准之境外基金等，宣稱投資人因此能獲取鉅額利益，遇市況逆轉或公司營運出問題，即人去樓空，投資人求償無門。

此外，非法業者也可能於報紙之分類廣告、臉書或Line社群徵求提供證券交易帳戶，並給予投資人每個月一定之租金或分紅，非法業者取得帳戶後隨即假冒投資人名義進行炒作、洗錢或詐騙，投資人帳戶淪為詐騙集團之人頭戶，後續承擔觸犯證券交易法、刑法和洗錢防制法等法律責任。

投資人如何避免遭詐騙，應謹記「三不三要」原則。

「不」接受非法業者之招攬開戶、「不」將款項匯至非法業者指定之帳戶、「不」理會非法業者誇大、偏頗或保證獲利之說詞。

「要」警覺，對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股投資訊息提高警覺、「要」查證，向合法證券商或合法投信投顧業者查證，並詳閱相關證券期貨管理法令之規定、「要」報警，若發現有遭受詐騙情形，向司法機關提出檢舉。

櫃買中心表示，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付自身財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全。

投資人若有發現疑似證券詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐欺專線165提出檢舉。