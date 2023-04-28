高雄一名就讀高三的楊姓男子今（28）凌晨1時打工結束後，騎車回家自撞身亡，上個月才考到駕照並買機車的他，為了分擔家計才打工，上月還參加「第二屆高中醫療科技創意競賽」獲銅獎，連校長都稱讚他品學兼優；楊男平時與阿嬤、嬸嬸同住，阿嬤聽到孫子噩耗，在急診室崩潰哭倒在地，須靠家人攙扶。

楊姓高中生上個月才拿到機車駕照，今凌晨1時30分許騎車行經三民區同盟一路、孝順街口，不明原因自撞路中的分隔島，當場昏迷倒地不起，警方到場協助送往高醫救治，但仍因頭部重創，搶救不治。據了解，楊男與阿嬤、嬸嬸同住，家人趕到醫院聽聞不治噩耗，感到相當錯愕。

據ETtoday報導，楊男阿嬤在作筆錄時稱不知道孫子深夜去哪裡，後來院方通知搶救不治，阿嬤瞬間崩潰大哭，一度哭到癱軟靠家人攙扶；楊男就讀的高中校長表示，楊男平時很有上進心，只要有證照考試都會參加，也為了分擔家計去打工，沒想到卻在下班回家途中發生意外。

據了解，楊男是大榮高中電機科學生，上月參加「第二屆高中醫療科技創意競賽」以「AI健康步態」獲得銅獎，在校人緣不錯，同學們聽聞噩耗都相當悲痛，希望能去看他，目前校方也和家屬聯繫，會盡最大全力協助家屬處理後事。