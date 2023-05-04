高雄市警察局前陳情現場有多名員警。（洪靖宜攝）

警方表示現地蒐證後已多次函報工務局養工處依權責裁處。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮區興仁公園遭民眾控訴時常會有機車與攤車進入，影響運動民眾安全，轄區前鎮分局澄清，針對民眾報案檢舉機車駛入公園部分，都有到場查處，但公園非一般道路，蒐證並函報工務局養工處依權責裁處，對於陳情人所主張訴求，持續主動聯繫主管機關積極辦理。

今日有民眾到高雄市政府警察局前抗議，指出晨間常見汽機車與攤車進入位在前鎮區的興仁公園，影響運動民眾安全，但轄區前鎮街派出所員警到場勸導驅趕處理違規狀況後卻見改善。雖然抗議民眾不多，但警方仍嚴陣以待。

前鎮警分局表示，今年從1月至今，針對該處周遭路段計取締違規停車14件，道路障礙4件，並針對興仁公園內民眾報案檢舉機車駛入公園部分，於3月8日、3月13日與4月7日，於員警到場查處後，依據《高雄市公園管理自治條例》第19條規定，未經許可駕駛各式機動車輛進入公園，由管理機關處新台幣1500元以上9000元以下罰鍰規定，現地蒐證後已多次函報工務局養工處依權責裁處。養工局也強調，根據警方提供照片車牌先聯繫車主陳述意見，確定行為人後開罰。

警方提到，將持續加強興仁公園周遭鎮東一街及鎮洋路等路段交通違規勸導及取締，對於陳情人所主張訴求，持續主動聯繫主管機關積極辦理，以保障民眾權益。