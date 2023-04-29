韓國籍李姓女子與金姓男友來台觀光，投宿高雄某商旅飯店時身亡，金男打119送醫急救後仍告不治。檢方相驗，發現李女左腦凹陷，明顯是他殺。但警方在鑑識後卻發現，現場整齊無打鬥痕跡，僅僅採到2滴血跡，懷疑現場可能遭清理過，目前正深入釐清案情。

據了解，金男供稱，他是起床時就發現女友沒氣息，以為是喝醉酒跌倒，才急著請飯店人員報警。另外法醫相驗時在死者右手臂上發現瘀青痕跡，左顱上的嚴重凹陷是遭到外力重擊，並非自行跌倒撞傷，目前仍無法確定行兇工具。

李女與金男22日來台自由行，投宿前金區某商旅飯店，原訂25日回國。回國前一天下午，金男打給房務人員，表示女友失去生命跡象，要求叫救護車。救護人員趕抵飯店後，發現李女已無生命跡象，緊急將李女送大同醫院急救，當天下午2點多宣告不治。

檢方相驗，發現李女四肢瘀傷，頭部有明顯傷痕，左側顱內出血、腦髓凹陷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定是他殺。檢方立即指示警方依殺人罪嫌逮捕金男並聲押，高雄地院定10萬元交保，並諭知限制出境出海及住居，並定期報到。