新加坡籍女團By2，由雙胞胎的姐姐孫涵（Miko）與妹妹孫雨（Yumi）組成，先前Yumi才在社群中打卡並透露來台慶祝31歲生日，讓粉絲相當興奮，而已從小女孩蛻變成性感女神的她們，時常會在社群分享健身日常，近期Yumi翻出6年前後的身材對比照，讓許多人看到後有些擔心「太瘦了」、「不要瘦過了頭」。

Yumi近日在IG上透露，因為自己小時候是易胖體質「肉嘟嘟的我特別自卑，是運動拯救了我。脂肪是女孩一生的敵人，你今天跑五公里了嗎？」並隨文附上她2017年與2023年所拍攝的照片對比，照片中可見，現在的她整個人腰圍明顯變細，腹部和手臂肌肉也更加明顯。

照片曝光後，許多粉絲相當擔心，希望Yumi不要再瘦了「不能太瘦」、「米米你現在真的已經很瘦了，不要再有什麼自卑感了」、「可以瘦，但是可不能太過瘦」、「太瘦了都心疼妳啦」。

Yumi對於飲食及運動量都十分要求。（圖／擷取自Yumi小紅書）

事實上，Yumi經常在小紅書分享健身穿搭「天氣越來越暖，馬上就要到了露馬甲線的季節了，比天分更有用是自律是不是」更表示，因為穿著緊身健身衣可以讓她看清楚身體線條與狀態，而Yumi坦言，過年期間身體不太好，因此隔了一段時間沒有健身，先前幾乎能跑滿5公里的她，近期只能跑到4公里「我的馬甲線是不是躲起來了呢，不過保持積極的心態才能戰勝一切，繼續吃我的雞胸肉」。