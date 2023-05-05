今年在全中運奪下韻律體操個人全能金牌的賴依彤，5月將前往菲律賓參與韻律體操亞洲錦標賽。（蔡明亘攝）

林柏勳準備展開密集訓練，掌握好最佳表現，為接下來6月的亞青賽做好準備。（蔡明亘攝）

今年全國中等學校運動會落幕，桃園市治平高中體育團隊表現亮眼，囊括4金2銀3銅佳績，其中奪下韻律體操個人全能金牌的賴依彤將前往菲律賓參與韻律體操亞洲錦標賽，另在田徑分別拿下2金、1金1銀的司卉平、林柏勳，6月初將赴韓出征亞洲青年田徑錦標賽。校方表示，學校投入許多資源培訓選手，讓孩子發揮專長，相信體育實力會持續開花結果，屢獲佳績。

治平高中表示，董事長吳慶堂12年來挹注體育班獎助學金共計5600萬元、愛心便當等資源，讓體育班的孩子們能無後顧之憂，全力衝刺自己的專長，112年全國中等學校運動會孩子們也用好成績擦亮治平招牌。

賴依彤獲韻律體操個人全能金牌；何文勛、謝宓妍獲羽球高混雙銀牌，林廷禹、劉子齊獲羽球高男雙銅牌；林柏勳獲得高男100公尺金牌與高男200公尺銀牌，司卉平獲高女1500公尺金牌與高女3000公尺障礙金牌；薛玟玟獲高女鉛球銅牌；林昱呈、吳柏罧、李泰均、林柏勳獲高男4x100公尺接力銅牌。

賴依彤分享，小學就對體操感興趣，小一練習至今約9年經驗，今年是上高中後首次參與全中運，一天平均練習6至8小時，雖訓練時偶爾成功率會突然不好，但經過努力訓練，很開心能榮獲金牌，也感謝學校提供優質訓練環境和資源，接下來要去菲律賓參加亞錦賽，與國際好手比賽，期許自己保持平常心，挑戰自己。

司卉平表示，練習田徑已4年，國三時曾受過傷，一度想放棄，但上高中後，與全中運雙金好手、學姊徐苡絜一同練習，將學姊作為榜樣，希望調整好自己的狀態跟上學姊腳步，按照教練安排每日課表訓練，開心奪得雙金，6月初要比亞青賽，是首次出國比賽，盼能進入前三。

擁有6年田徑練習經驗的林柏勳，去年曾因祖母生病，回台東照顧家人3個月，中斷練習，導致去年全中運成績受影響，後來決定全心投入練習。他說，今年全中運成績未達自己心中訂的目標，賽前釘鞋破洞換新鞋，因不適應而腳痛，最後成績還有進步空間，期望接下來的亞青賽能趕快掌握好最佳表現，已準備好展開密集訓練。

治平高中校長徐享鵬表示，治平體育團隊在董事長夫婦大力支持下，投入相當多資源與協助，豐富學生各項專長訓練，這次全中運獲得4金2銀3銅，可見孩子們的卓越表現。校方聘請不同領域專業教練，讓孩子發揮各自專長，可看到體育團隊實力開花結果，相信成績會一年會比一年更好，定會再創佳績。