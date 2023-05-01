我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，友台的執政黨國家共和聯盟總統候選人貝尼亞獲得近43％選票篤定當選，並已發表勝選聲明。外交部表示，我駐巴國大使韓志正已於第一時間代表蔡英文總統及賴清德副總統向巴國總統及副總統當選人申賀。對此，媒體人張禹宣1日就表示，「在討論到巴拉圭之前，大家屢屢把它拿來比較的當然是馬英九，從國際、兩岸也好，馬英九都會是蔡英文的照妖鏡」，引發討論。

張禹宣1日在網路節目《新聞大白話》中表示，「今天蔡政府才在藉由巴拉圭的事件大內宣，好像我們終於維持住一個國家，還是仰賴對方的選舉結果，才沒有斷交，而對於這一件事情又要講到馬英九，馬英九執政斷交幾國？只有一國，蔡政府任內斷到現在，搞不好巴拉圭都要再斷下去，所以當然會形成一個強烈對比」，張禹宣坦言，「在討論到巴拉圭之前，大家屢屢把它拿來比較的當然是馬英九，從國際、兩岸也好，馬英九都會是蔡英文的照妖鏡」。

張禹宣也分析，「馬英九這次為什麼會讓蔡英文壓力如此之大？理由很簡單，因為民進黨喊了7年，終於讓大家相信『維持現狀』這個結果，是不用付出任何努力跟代價，好像不要喊維持現狀，現狀就會維持了」。張禹宣坦言，「馬英九此舉特別在哪裡，在於去到大陸整個行程，用行動證明九二共識是可以使用，並且現存在這世界上，所以這就造成民進黨一個大的難題，民進黨為什麼要不斷打擊九二共識？不是因為九二共識不好，而是因為民進黨沒有辦法提出相對替代的兩岸論述」。