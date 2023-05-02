一名人夫在外偷養小三，甚至長達一年多住在小三家中不願回家，並向妻子坦承兩人平均每周嘿咻4、5次，正宮得知後怒告兩人求償60萬元，雖但小三辯稱不知男方已婚，法官卻發現，小三曾多次傳訊給男方釐清兩人關係，且還傳訊給正宮「希望她早日死掉」，因此不採信她的說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮30萬元，可上訴。

根據判決書，該對夫妻因外遇問題爭執而生肢體衝突，造成雙方互告，兩人還為此前往警局申請家暴令。但丈夫於112年2月簽立切結給妻子，內容「本人因與第三人發生外遇、性行為，為此造成配偶痛苦及家庭紛擾，並承認與外遇對象在外同居一年，同居期間以一週4至5次之頻率發生性行為，為此向配偶道歉，並請求原諒。還承諾不再與小三聯絡及往來，否則被發現一次就要賠償30萬，並將監護權給妻子，還要負擔撫養費到小孩成年。

小三答辯時表示，他自110年12月起與男方交往，並於111年3月至9月間共同居住在自己住處，直到111年10月間她提出分手，雙方交往期間，男方長達半年與她同住，根本不知道男方已婚，也合理信賴男方為單身，所以即使兩人間的互動逾有配偶者與異性友人間之合理交往程度，她也沒有侵害配偶權之故意或過失。

但是法官勘驗對話紀錄，發現小三曾以老婆的稱謂，傳訊息給男方表示，「你要對我負責？」、「你對你得家人有責任對我就沒有責任了，對嗎？」又發現小三以LINE傳訊息給男方「你們目前什麼關係我不想知道，不過你們感情應該沒有不好到什麼程度，回去你的家庭吧！你也不用擔心我，我不想去破壞別人的家庭」。接著再傳訊息表示「祝福正宮早日死掉」，法官因此認定小三知情對方已婚。

法官認為，丈夫在小三住處同居半年以上，已共同破壞原告之婚姻生活，且達不法侵害妻子情節重大之程度，造成妻子精神上受有極大之痛苦，因此判賠小三及丈夫連帶賠償30萬。