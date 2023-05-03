隨著熱火悍將吉米巴特勒（Jimmy Butler）缺席比賽，尼克有著扳平系列賽的絕佳機會，布朗森（Jalen Brunson）擺脫G1三分出手盡墨的狀況，全場狂砍30分包含6顆三分彈，傷癒回歸的蘭道爾（Julius Randle）攻下雙十數據，尼克最終以111比105扳回一城，接下來將飛往南灘備戰客場賽事。

首戰三分線外7投0中的尼克後衛布朗森，今首節就打破了這項尷尬數據，也連帶讓巴雷特（RJ Barrett）也貢獻了2記三分球，儘管米契爾羅賓生（Mitchell Robinson）早早吞下2次犯規下場，尼克仍藉由巴雷特16分和傷癒復出的蘭道爾攻下10分，首節31比29領先熱火。

就算缺少巴特勒，熱火仍然元氣滿滿，趁著尼克次節一波12投2中的投籃命中率，熱火成功反超比數，羅賓生在這節吞下單場第3次犯規，沒想到頂替他的哈騰史坦（Isaiah Hartenstein）同樣身陷犯規麻煩，尼克無法在內線取得優勢，熱火在洛夫（Kevin Love）的三分球投進後，半場以54比51領先。

易籃後兩隊展開拉鋸、互有領先，熱火果然抓準對手禁區一陣猛打，尼克則由布朗森、蘭道爾持續苦撐，熱火帶著1分領先進入決勝節。末節換熱火的攻勢當機，尼克在中段轟出14比3拉開比數，熱火無法再追上分數，尼克終場以111比105擊退熱火，系列賽以1比1戰成平手。

蘭道爾回歸首戰砍下25分、12籃板，布朗森、巴雷特則各有30分和24分贊助：熱火則由蓋勒馬丁（Caleb Martin）22分領銜，文森特（Gabe Vincent）21分，頻頻製造尼克禁區壓力的阿德巴約（Bam Adebayo）則有15分、8籃板進帳。