大陸福建省廈門市驚傳戶外「活春宮」事件，有對男女竟然直接在超商外的座位區，以「老漢推車」的姿勢當眾「嘿咻」，然而該超商座位區又緊鄰一旁馬路人來人往，路人經過時，也當作沒事一般走過，也沒有人阻止2人誇張的行為，而這對男女也被一旁民眾拍下；據悉，這名男子是超商店員，而女子竟是喝醉酒的酒客。

該事件發生在廈門市1間超商外門口座位區，1對男女在該座位區以「老漢推車」姿勢當眾「嘿咻」，且2人卻無視一旁還有路人經過，並且還被另外1民眾拍下整個「嘿咻」過程；據悉，影片中的男主角是超商店員，而女主角則是1名喝醉酒的女子。

由於超商位置相當明顯，一旁就是馬路口，沒有任何遮蔽處，而超商旁路人走來走去，對於男子的在超商外「嘿咻」行為也裝作沒事經過，超扯的狀況令人相當傻眼；而當地警方也尚未對這次事件做出回應，無法確認是件詳細發生的經過，以及這對男女的關係與後續情況。

1名超商男店員竟在戶外座位區，對著喝醉酒的女子「嘿咻」，而一旁路人經過竟視若無睹。（翻攝自推特）

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