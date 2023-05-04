當地時間5月3日，美國交通部發布指令稱，批准中國的航空公司將每周往返中美的航班班次從8個增加至12個，這與美國的航空公司往返中美的航班班次數量相當。

英國《金融時報》報導認為，中國航空公司獲准擴大赴美航班數量，這是當前中美關係處於不穩定之時，美方對中方做出的「小讓步」（small concession）。此前，該報引述知情人士稱，美國同意將每周中國赴美航班班次從8個增加至12個，但前提是中國赴美航班不得飛越俄羅斯領空，這使得中美航線完全恢復的談判陷入僵局。

根據美國聯邦法規網站發布的指令文件，美國交通部表示，目前已經修改了此前指令中所做出的決定，批准中國航空公司每周往返中美的航班班次增加至12個，該決定立即生效。

美國交通部在指令中稱，其目標是改善環境，使中美航空公司能夠充分行使其雙邊權利，保持兩國航空公司之間的競爭平衡和公平機會。美國交通部希望與中國民航局保持對話，以逐步實現中美航空服務市場更廣泛的重新開放。

美國交通部還向《金融時報》表示，該部門將「繼續評估如何以及何時進一步改變對中國航空公司航班的態度，以便為美國航空公司提供一個有競爭力的運營環境」。報導稱，目前中美兩國關係緊張，美國交通部所做出的這一決定，「標誌著兩國關係略有緩和」。

過去3年時間，受新冠疫情影響，中美航班大範圍削減。2020年1月底，由於中國疫情較為嚴重，美聯航、達美航空、美國航空等先後暫停了中美航線運營。中國航空公司在民航局「五個一」政策限制下，只保留少量中美航班的運營。

《金融時報》在報導中美航線最新進展時，提到中美關係，也順勢指出，近期美方一直在試圖為財政部長葉倫和商務部長雷蒙多訪中「鋪路」。此前，以葉倫和雷蒙多為代表的一些美方官員，已多次表達希望訪中並與中方官員會面的想法。