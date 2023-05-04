台股生技族群4日由生技股王保瑞藥業領軍，盤中漲幅高達9％以上，約10點後更一度觸及漲停價842元，股價重返800元大關，有望繼4月19日以來收盤價再度重返8字頭。

不過，近期戰況白熱化的「生技股后」之戰，包括大樹、晶碩、大學光三檔股價高於400元之個股4日表現則略顯平淡，大樹3日盤中最高價衝上425元歷史新高後，買盤反倒縮手觀望，4日早盤最高攻上424.5元、未能突破前高，且午盤後維持在平盤附近震盪；大學光、晶碩則是分別小漲1％及下跌1％左右。

股王宣示華麗回歸，也帶動明達醫、和康生、訊聯、聿新科、久裕、奈米醫材、盛弘等同步亮燈漲停，其中，明達醫、中化生，4日盤中最高價分別達95.7元及99.7元，則是雙雙締造歷史新天價。

國內第三屆國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會（DEMO DAY）4～5日將於國家生技研究園區舉行，行政院長陳建仁也透過影片發表開幕致詞，為活動揭開序幕。

市場看好，政策偏多的生技股未來身價可望水漲船高，上市生技醫療類股指數4日盤中漲逾1％，寫下連六紅，並重返半個月來高點；上櫃生技類股指數更是勁揚逾2.2％，漲幅於上櫃各類股中稱霸，持續站穩所有均線之上。