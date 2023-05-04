桃園市吳姓婦女因為生病躺在床上，但無親友可託付，擔心小朋友無人照顧不願就醫。桃園市桃園警分局中路派出所員警執行清源專案時獲報，員警稱同事快升格當爸爸，讓他有實習照顧的女兒的機會，才讓吳婦願意就醫。

警方表示，桃園警察分局中路派出所員警執行清源專案時，接獲轄區中平里長顏秀錦通報，她表示接到幼兒園通知，有位吳小妹未到校上課，經前往察看，發現吳媽媽因身體不適躺在床上無法動彈已1天多，想幫忙送她就醫但被拒絕，請員警到場協助。

巡佐楊世雍及警員吳育群立即趕抵現場瞭解，原來吳媽媽因為無親友可託付，擔心小朋友無人照顧，強忍病痛希望等症狀緩解未向他人求助，員警勸導她善保身體立即就醫，才是對小朋友最好的保障，為使其安心就醫，楊員告知她同仁即將升格當爸爸，先讓他有實習照顧女兒的機會，同仁一定會很高興，之後會通報社工進行妥善安置，等她身體健康再將小朋友接回家，員警的勸說讓吳媽媽焦慮獲得緩解同意就醫，小朋友由員警帶返所內，後續通報社工進行妥適安置。