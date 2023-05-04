美國銀行業危機續燒，第一共和銀行（First Republic）日前正式宣告倒閉，如今再度爆出地區銀行西太平洋銀行（PacWest）也搖搖欲墜。面對銀行接二連三爆雷，對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）痛批美國監管機構就像「在棺材上釘更多釘子」般無作為，因為未能更新和擴大保險制度，周末可能會有更多銀行關閉。

阿克曼周三（3日）在推特表示，地區銀行系統處於危機之中，聯邦存款保險公司（FDIC）未能更新並擴大保險制度，無疑是在棺材上釘更多釘子。若能在建立新的擔保制度前，暫時為存款擔保，第一共和銀行就不會倒閉，「相反，我們看到骨牌般的傾倒，產生巨大的系統性和經濟成本。」

阿克曼說，銀行業是場信心遊戲，以這種速度惡化，沒有一家地區銀行能在利空消息和糟糕的數據中倖免於難，股價將難以避免的暴跌，無論是有保險或沒保險的存款都會遭受擠兌。而「尋求戰略替代方案」代表FDIC將在周末關閉更多銀行。

第一共和銀行本月初被FDIC接管，之後將由摩根大通收購，為本次地區銀行危機中第三家倒閉的銀行，亦是美國史上第二大銀行倒閉案。而市場傳出，西太平洋銀行也有意出售，股價應聲暴跌，一度重挫超過6成，進而衝擊市場對地區銀行信心。