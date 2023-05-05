京城銀總經理姜宏亮表示，期待透過簽訂合作備忘錄，能強化內部資安體系的事前預防機制，並在一旦發生資安事件時，藉由市調處提供的專業支援，從源頭阻斷駭客攻擊，進而保障客戶個資及資產，以善盡企業社會責任，促進貫徹金融機構公平待客的基本使命。
台南市調處處長黃建華表示，分析近年偵辦的電腦犯罪及網路駭侵案件發現，駭客集團攻擊目標有鎖定國家基礎建設趨勢，銀行易成鎖定目標、且攻擊逐年攀升，因此建構公、民機構資安聯防機制及提升防護能力非常重要，建立安全可信賴的智慧國家目標。
京城銀(2809)積極配合金管會推動「金融資安行動方案2.0版」，與法務部調查局台南市調查處簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，將透過共同聯防機制分享資安情資、暢通雙方通報應變管道，增強京城銀資安體系的專業縱深及防護能量，以提高對客戶保障。
京城銀總經理姜宏亮表示，期待透過簽訂合作備忘錄，能強化內部資安體系的事前預防機制，並在一旦發生資安事件時，藉由市調處提供的專業支援，從源頭阻斷駭客攻擊，進而保障客戶個資及資產，以善盡企業社會責任，促進貫徹金融機構公平待客的基本使命。
台南市調處處長黃建華表示，分析近年偵辦的電腦犯罪及網路駭侵案件發現，駭客集團攻擊目標有鎖定國家基礎建設趨勢，銀行易成鎖定目標、且攻擊逐年攀升，因此建構公、民機構資安聯防機制及提升防護能力非常重要，建立安全可信賴的智慧國家目標。
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