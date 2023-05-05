京城銀總經理姜宏亮表示，期待透過簽訂合作備忘錄，能強化內部資安體系的事前預防機制，並在一旦發生資安事件時，藉由市調處提供的專業支援，從源頭阻斷駭客攻擊，進而保障客戶個資及資產，以善盡企業社會責任，促進貫徹金融機構公平待客的基本使命。

台南市調處處長黃建華表示，分析近年偵辦的電腦犯罪及網路駭侵案件發現，駭客集團攻擊目標有鎖定國家基礎建設趨勢，銀行易成鎖定目標、且攻擊逐年攀升，因此建構公、民機構資安聯防機制及提升防護能力非常重要，建立安全可信賴的智慧國家目標。