Covid-19疫情橫掃全球3年多，民眾宅在家、透過網路上課、上班比例升高，3C產品成為不可或缺的工具與精神食糧，眼睛健康狀況也直接受到威脅。

集傳統照明、LED 和智慧連網照明為一體的昕諾飛Signify，為照顧消費者眼睛，重視學童視力問題，積極推廣旗下「飛利浦」品牌照明產品搭載的「舒視光」，過濾對眼睛不友善的眩光、頻閃和有害藍光輻，期盼用更好的光源維護大家的靈魂之窗。

由125年歷史、全球最受信任的照明品牌「飛利浦」蛻變的昕諾飛，憂心消費者視力，其來有自。根據兩岸官方公布的資料顯示，不論臺灣或大陸，就學中的青少年近視率都是全球的「前段班」。

依據衛福部國民健康署2022年6月公布的研究報告顯示，臺灣未滿18歲的青少年近視占比高達85%，與世界衛生組織WHO公布的全球近視人口8%~62%對照，屬全球近視盛行率最高的地區。2022年WHO也公布全球視力研究，顯示大陸近視患者多達6億，幾乎是大陸總人口的一半；其中，青少年近視率高居世界第一，高中生和大學生的近視率逾7成，小學生的近視率也接近40%。

選購檯燈時，昕諾飛建議要光線均勻度，符合CNS讀寫作業檯燈規範。（圖／昕諾飛提供）

業者表示，疫情讓民眾對自我健康有全新省思和看法，為了防範病毒入侵，對過濾空氣、水更有了別於以往的標準和要求，但對於生命三要素之首「光」的過濾重要性，卻普遍認知不足，最常見的就是家長為孩子選購檯燈時，常會有錯誤迷思，認為光線越亮、照射的範圍越廣越好。

然而，光線不均勻容易導致眼睛疲勞，或是容易有眩光的問題產生，因此，選購檯燈時，光線均勻度，符合讀寫作業規範，讓孩童用眼更舒適、健康才是重要指標。

昕諾飛鼓勵青年創作者以社群平台為載體，進行創意製作。圖為時報金犢獎在臺中科技大學舉行創意分享會。（圖／時報金犢獎提供）

為此，昕諾飛與時報金犢獎合作，特別設立Signify社群平台創意奬，鼓勵青年創作者以社群平台為載體，進行創意製作，期許全球華人學子能以圖文、音樂和影片的原創創意形式，在blog、YouTube、Facebook、Twitter、Google+、Line、IG、Podcast、Clubhouse、微博、微信、TiKToK、抖音……等社群媒體或平台上分享發表，宣傳飛利浦品笛(iD pro)二電腦螢幕掛燈、酷雅超長續航版讀寫檯燈、酷湃便攜式充電檯燈等智慧照明產品的特色，間接傳達「好眼光首選飛利浦LED 概念」。

昕諾飛表示，網路發展迅速，社群媒體已成為重要的行銷平台，為鼓勵創意學習迎接潮流，適應時代，接軌市場，與時報金犢獎合作推出Signify社群平台創意奬，報名與相關資訊，請上金犢獎官網：