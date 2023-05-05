台東齊姓毒品人口專偷兩岸知名藝術家何志隆價值不菲的翡翠青瓷作品，因低價拋售遭鎖定，台東縣警察局刑事警察大隊逮捕齊嫌，查扣海洛因毒品1包及何志隆13件作品，全案依違反毒品危害防制條例及竊盜等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。何志隆表示，遭竊都是次級的淘汰品，「這種品質都是要打碎處理的」

台東縣警察局刑事警察大隊偵三隊，日前獲知本轄齊姓毒品人口，涉嫌低價販售何志隆瓷器作品，刑大組成專案小組鎖定齊嫌執行跟監、蒐證，並向台東地方法院聲請搜索票獲准，日前持搜索票執行搜索，查扣海洛因毒品1包（毛重0.318公克）及何志隆翡翠青瓷作品13件（花瓶4件、達摩2件、茶杯5件、茶壺1件、杯墊1個）等相關證物。

警方表示，齊嫌偵訊時坦承青瓷作品都是向何志隆竊取所得，經何志隆到場確認為其失竊作品無誤，全案依違反毒品危害防制條例及竊盜等罪嫌移送台灣台東地方檢察署偵辦。

據了解，齊嫌為何志隆的徒弟，何將不少「淘汰品」交給齊嫌保管，專家表示，這些「淘汰品」若非專業人士根本無從分辦，因此這些次級品在外觀上仍有一定的藝術價值。

何志隆仿效戰國時期坯體，不上釉直接入窯燒，以植物落灰釉青瓷方式，燒出「翡翠青瓷」，北京故宮博物院文物鑑定專家耿寶昌認定為，灰釉青瓷新品種，屬中華陶瓷文化的突破，並將其一作品交由北京故宮博物院永久收藏。

何志隆2009年移至台東山區專研柴燒，用撿拾而來的漂流木當成燃料，灰燼當成釉料，重新賦予漂流木價值。他說「能在台灣重現灰釉青瓷，以自己是台灣人為傲」

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