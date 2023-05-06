漂洋過海轉投運動家的日籍投手藤浪晉太郎，大聯盟首賽季獲得先發出賽機會卻接連大量失分，近期被移至牛棚負擔短局數任務，狀況依然未見起色，今（6）日交手皇家後援出賽，藤浪晉太郎只解決了1個人次，投出3記保送堆成滿壘後退場，隊友接手後將他留在壘包上的跑者全都送了回來，自責分率再次上升到13.50。

3日面對水手，藤浪晉太郎在球隊落後1分的情況下，送出1局飆2K的回穩內容，相隔3天再次上場，今則是在運動家領先4分時登板，只不過藤浪晉太郎再次遭遇控球迷航，面對前2位打者投出保送，只有1顆好球，接著面對裴瑞茲（Salvador Perez）投到滿球數，以游擊上空飛球解決他，藤浪晉太郎卻再連續投出4顆壞球，皇家打線豪不費力攻佔滿壘。

運動家緊急換上普瑞特（Austin Pruitt）接替藤浪登板，被擊出高飛犧牲打先失1分，再遭多希爾（Hunter Dozier）三壘安打重擊，所失的分數都算在藤浪身上，被逼進到1分差的運動家在8、9兩局合攻3分，有驚無險以12比8擊敗皇家，拿下本賽季第7勝。

前回好不容易中斷連續失分狀況，藤浪晉太郎沒將高昂狀況維持，此戰僅投0.1局掉3分，自責分率從賽前的12.32升至13.50，用了19球只有4顆好球，本季累計8場出賽取得0勝4負，勝投尚未開張。