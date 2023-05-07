中信兄弟洋投德保拉找回王牌身手，7日與富邦悍將的「金控大戰」3連戰最終戰，繳出7.1局無失分好投，以3比1勝出，奪下本季第3勝，也助隊中止4連敗。

1局下兄弟2出局攻佔一、三壘，雖然一壘跑者周思齊被肯特牽制抓到，但三壘的江坤宇伺機而動，趁著周思齊遭夾殺、在第3出局前回到本壘得分，7局則靠著1出局後連續4支安打再添2分保險分。

比賽進行到8局上、1出局因雨暫停超過30分鐘，恢復比賽後德保拉並未續投，蔡齊哲接手王正棠打席，9局上交給終結者呂彥青，雖然他被范國宸敲出左外野陽春炮，但仍成功守住勝利，助隊中止4連敗，但戰績仍排名墊底，落後領先的統一獅有6場勝差。

兄弟、富邦此役上演投手戰，德保拉用102球投7.1局，投出7次三振、3保送，被敲4支安打、無失分，奪下本季第3勝，「黃衫軍」近8場戰績2勝6敗，2勝都是德保拉先發；肯特同樣也有7局優質先發，被敲8支安打、失3分，吞下本季第3敗（1勝）。