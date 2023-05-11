統一獅新秀黃勇傳9日初先發（左）並在首打席敲出生涯首安。（資料照，統一獅提供）

統一獅新秀黃勇傳9日迎來生涯一軍初先發，並在首打席就敲出生涯首安，二軍總教練劉育辰也發文道喜，但他笑說首安跟自己想像中的完全不一樣，「雖然有上壘很好，但那不是我想要的安打，沒有穿出去。」

黃勇傳在5日曾在比賽後段替補上陣，打1打席、三壘滾地球出局，9日面對味全龍先發上陣守二壘、打第8棒，3打數1安打，第1打席從伍鐸手中敲出內野安打，生涯首安很快就出爐。

首次在一軍先發，黃勇傳坦言一開始有些緊張，「第2局開始就慢慢融入比賽節奏，比賽後半段就沒有緊張感了。」他提到，賽前教練提醒放輕鬆、放開大膽去打，不要給自己太大壓力，第1打席就敲出二壘方向內野安打。

黃勇傳笑說，自己有想過首安出現的畫面，腦中浮現的是穿越內野的強勁安打，「安打當然很開心，但跟我想像的不一樣。」

先前黃勇傳也提到，首安球想獻給一路支持他打球的乾爸、乾媽，但因為還沒有時間把球送到他們手中，「他們有打電話給我，叫我繼續保持、繼續加油。」

對於黃勇傳初先發的表現，總教練林岳平認為「尚可」，「先穩定就好，讓現在幾個二壘手去較勁，勇傳進去競爭。」他也指出，黃勇傳的擊球率跟上壘率是優勢，就看是否能發揮出來幫助球隊。