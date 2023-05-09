金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）不會被禁賽了，聯盟只下令對他罰款25000美元，他將可以在G5「天王山之戰」上陣對抗太陽隊。G4打到上半場還剩2分36秒（金塊55比54領先），約基奇蠻橫地用手肘架開觀眾席的太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia），事後還覺得自己很無辜。

約基奇說：「他是個球迷對吧？他坐在觀眾席，他應該是個球迷，他不能夠抱著球影響比賽。他的手碰到我了，聯盟會保護我還是球迷？我是指我身為一個球員，我認為他們應該要保護球員，我想他試圖影響比賽，他該被驅逐出場。」

當時這顆界外球被判定為金塊的球權，球滾到伊許比亞手裡。雖然伊許比亞不該拿著球不放，但這種事應交由裁判處理，金塊其餘球員也沒反應，偏偏約基奇要小題大作。裁判吹判約基奇1次技術犯規，但沒有將他驅逐，裁判解釋：「這是適當的判決，因為約基奇沒有衝撞球迷，只是一些肢體接觸。」

太陽老闆伊許比亞倒是很有風度，他公開幫約基奇說好話，還希望聯盟不要把他禁賽或罰款。「這是太陽的重要勝利，多麼精采的系列賽，這應該是唯一的焦點。這時候對任何人禁賽與罰款都是不正當的，我非常尊敬約基奇，我很不想看到那樣的事。萬分期待第5戰，太陽加油！」