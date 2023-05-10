一名麵店老闆從10年起不斷利用機會及父親的權勢，對親生女兒性侵，她逃家躲避後經老師尋獲並得知生父的惡行後，協助報警；他遭起訴後，否認犯罪辯稱自己有性功能障礙，還稱女兒是「公車」，台灣高等法院二審駁回上訴，不採信他的辯詞，依利用權勢性交等罪重判12年。可上訴。

被害女子就讀國小期間與生父同住，但他竟從2012年9月至2014年8月間，她就讀國小五、六年級期間，在桃園住處房間內，強行脫去她之褲子加以性侵。

2020年7月18日，他又利用女兒畏懼父親之權勢，因而隱忍屈從之機會，對她性侵，2020年7月間她蹺家，8月6日下午經她的班級導師尋得並為關切後，她才始告知被生父侵一事，導師依法通報桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心處理，檢方偵結後將生父起訴。

男子犯後辯稱，他有性功能障礙，不可能對女兒為性行為，但他的妻子證稱，他雖有高血壓，但勃起功能只是比較弱，硬度沒這麼硬，性功能尚屬正常，法官認為，他提出的醫院診斷證明書是遭起訴後才就醫診療所得，無從認定他犯案時有何性功能障礙。

一審及二審都認為，他的犯行罪證明確，所為甚屬可訾，且他犯罪後矢口否認犯行，未曾向女兒道歉，不見悔意，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪及利用權勢性交罪各判刑10年7月、2年7月，定其應執行刑為有期徒刑12年。可上訴。