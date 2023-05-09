外籍專業人士無法在新加坡安身立命，不僅會造成人才外流，同時有可能會削弱新加坡國際競爭力，讓對手香港遙遙領先。有位在新加坡工作的數位廣告公司高層表示，每月房租已狂增7成，正考慮是不是還要繼續在新加坡住下去。

星國政府統計，沒有永久居留權的外國人占當地560萬人口28%，其中，大多數都是租房子，故也是2022年以來房租大漲的受害族群之一。拿一位在航空公司工作的馬來西亞籍助理工程師為例，每月房租已暴增50%至4,000星幣，但公司每個月的租屋補貼僅70星幣，約52.73美元而已。

新加坡房仲預估，去年當地民宅租金漲幅達30%。最後1季豪宅租金漲幅，甚至超過倫敦以及紐約。今年首季民用住宅租金繼續上漲7.2%，跟去年同期大漲7.4%不分軒轅。

經在新加坡的歐洲商會查訪，約有40%在星國的公司行號，因租金上漲被迫每月提供員工至少1,500星幣額外補助。若房租大漲的情況日後沒有改善，高達70%受訪業者準備將外籍員工移往海外地區。

新加坡房仲指稱，4月突然調高的外國人士購屋稅，可能會導致房租繼續攀升，因為部分可能想要買屋的人士，可能會改變主意以租代買。不過，新加坡政府卻不擔憂，認為已經在大量蓋房子，日後供給增加之下，房租應會下滑。

新加坡政府也認為，自己非常適合外商來投資，因為無論是在醫療保健、教育水準、地方治安以及政府清廉度來說，都是首屈一指。不過，一般想要安居樂業的老百姓，卻已被飆升的住宅必要花費，壓得是喘不過氣來。

人力資源業者Robert Half認為，全球不景氣之下為了節約成本，派駐在新加坡的多數外籍員工都沒有房租津貼。不過，若是有拿到補助的高層，金額約是每月房租的3到4成左右，也難以完全負擔大漲的租金。

不少高階經理人一旦聽說要去新加坡工作，很多都要求房租補貼，而不是股票分紅。有些公司甚至已經把外籍員工轉移到吉隆坡或曼谷等，日常開銷較低的城市，並利用遠端方式來完成工作任務。