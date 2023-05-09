營運表現耀眼的葡萄王，第一季合併營收22.2億元，年增8.14％，營業毛利17.8億元，毛利率80.2％；營業淨利4.8億元，年增14.3％，EPS 1.89元。

葡萄王表示，三大事業體中，上海葡萄因疫後整體市場經濟逐漸恢復，帶動營收回穩雙位數成長13.37％；子公司葡眾對比去年高基期的條件下，單季業績仍較去年同期成長5.59％；母公司海外代工業績暢旺加上自有品牌新產品、新通路助攻，Q1營收年增24.21％。集團未來自有品牌策略將調整以行銷資源做最有效的利用，使營收與獲利達到最佳平衡。

此外，葡萄王也同步公布4月合併營收7.9億元，年減4.68％。累計1-4月合併營收為新台幣30.1億元，年增4.45％。

上海葡萄王指出，隨著天氣漸暖，口服美容類的相關產品需求增加陸續有新品上市，目前代工訂單的接單情況穩定，預估業績將維持成長趨勢。

台灣葡萄王則維持成長力道，代工業務仍以乳酸菌為主軸，持續朝多元化產品開發，單月業績年增近70％；自有品牌機能飲品及纖體新品「易得纖膠囊」，雙雙在新代人言加持，帶動線上、線下通路熱銷，成為台灣品牌業績持續穩定成長動能。

子公司葡眾對比去年同期本土疫情期間，益生菌及提升保護力熱銷，4月營收年減12.82％，不過隨著4-6月為會員衝聘旺季，營收預期仍朝既定的方向前進。

已連續三年入列「治理評鑑」前5％企業的葡萄王，除主動增加資訊透明度，發布中英文重大訊息、營收、財報、法說會信息外，為持續實踐企業永續，更將ESG納入整體經營，推動ESG委員會轉型、RE100倡議、氣候相關財務揭露TCFD supporter等計畫，領先政府規範提早導入溫室氣體盤查系統，今年更簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），為集團永續發展邁進下個里程碑。