宏碩系統公司主係從事軍用與商用真空微波管、半導體設備零組件及微波應用系統設備等製造及銷售，董事長為趙勤孝，推薦證券商係兆豐證券、元大證券及中國信託證券，申請時資本額3億1000萬元，宏碩系統公司111年營業收入為4億3718萬9000元，稅後盈餘為1億1376萬2000元，每股盈餘為3.64元；112年第1季營業收入為1億707萬5000元，稅後盈餘為2274萬1000元，每股盈餘為0.73元。
《櫃買市場》宏碩系統上櫃審議 PASS
櫃檯買賣中心審議通過宏碩系統(6895)上櫃案。
櫃檯買賣中心審議通過宏碩系統(6895)上櫃案。
宏碩系統公司主係從事軍用與商用真空微波管、半導體設備零組件及微波應用系統設備等製造及銷售，董事長為趙勤孝，推薦證券商係兆豐證券、元大證券及中國信託證券，申請時資本額3億1000萬元，宏碩系統公司111年營業收入為4億3718萬9000元，稅後盈餘為1億1376萬2000元，每股盈餘為3.64元；112年第1季營業收入為1億707萬5000元，稅後盈餘為2274萬1000元，每股盈餘為0.73元。
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