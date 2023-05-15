宏碩系統公司主係從事軍用與商用真空微波管、半導體設備零組件及微波應用系統設備等製造及銷售，董事長為趙勤孝，推薦證券商係兆豐證券、元大證券及中國信託證券，申請時資本額3億1000萬元，宏碩系統公司111年營業收入為4億3718萬9000元，稅後盈餘為1億1376萬2000元，每股盈餘為3.64元；112年第1季營業收入為1億707萬5000元，稅後盈餘為2274萬1000元，每股盈餘為0.73元。