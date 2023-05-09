墨西哥位於美國和中南美洲之間，因槍枝流通容易、當地幫派眾多，過去時常傳出治安問題，近日一名男網紅參加新聞發布會，當他接受採訪時，突然有摩托車槍手竄出射殺，槍聲嚇壞現場嘉賓，有些人緊急蹲下找掩護，畫面引起網上討論。

墨西哥網紅26歲卡萊特里(Kevin Kaletry)在當地小有名氣，在TikTok發布的搞笑影片累計獲得4萬次按讚，近日他出席節目《校舍（La Escuelita）》的記者會活動，地點位於康得薩區的酒店，當時現場有多名藝人和網紅接受採訪，兇手騎著摩托車靠近向卡萊特里射出數發子彈，嚇到許多人立刻蹲下找掩護，並且紛紛逃離。

#Ahora | Asesinan al influencer #KevinKaletry durante la presentación del programa por internet con Wendy Guevara y Marlon Colmenares. pic.twitter.com/fon2J6yD0f — Luis Antonio Alfaro (@luis_alfaros) May 5, 2023

其中一位變性百萬網紅兼歌手溫蒂（Wendy Guevara），透露現場情況：「我當時正在接受採訪，轉身發現有人倒在地上，把我嚇了一大跳，老實說我很害怕」，當下聽到槍枝射擊的聲響還以為是煙火，後來看到一個人倒在地上，嘴裡面流出鮮血，才意識到事情不對勁，同時表示在這之前她沒有見過卡萊特里，兩人只有在視訊會議上見過彼此，並沒有很熟。娛樂記者赫拉爾多 (Gerardo Escareño)也表示目睹當時情況「這真的是非常強烈的事情，我一生中從未遇過這樣的事，感到非常不幸和悲傷。」經過初步檢查，警方發現卡萊特里身上至少有三處槍傷，警方根據附近的監視器追捕兇手，目前已經成功將對方逮捕，全案仍在調查當中。