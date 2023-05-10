一名簡姓男子認識1名16歲少女沒多久，就猴急著想和少女嘿咻，少女雖然未答應，卻也沒明確拒絕，簡男趁機帶她到一間宮廟男廁內，半推半就下對少女指侵並發生關係，事後被少女父親報警提告。但簡男卻出示少女完事後傳給她「都你啦，害我被罵」，以及愛心等符號的訊息表示兩人是兩情相悅，但法官認為簡男惡性重大，判處2月有期徒刑，不得易科罰金，未來恐難逃牢獄之災。

根據判決書，簡姓男子認識1名16歲少女後，才結識沒幾天，就對少女表達想要嘿咻，但少女並未明確拒絕，簡男就在111年3月3日，將女方帶到某公廟男廁內，兩人當場發生關係。但事後少女父親發現異狀，氣得報警提告。

但是少女證稱，她在簡男表達是否願意陪他做愛時，並未明確拒絕，僅回答我要回家。簡男也向法官提出少女事後傳給她的簡訊，發現少女不但傳送愛心表情，還寫「都你啦！害我被罵」。

法官審理後認為，簡男為滿足一己私欲，與14歲以上未滿16歲之被害人為性交，法治觀念淡薄，影響被害人身心健全發展，但念其犯後坦承犯行，已知悔悟，態度良好，判處2月有期徒刑，不得易科罰金，未來恐要入獄。