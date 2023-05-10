●蘋果供應商Skyworks Solutions Inc下跌5.15%，收在99.82美元。其第二財季（截至3月31日）營收年減13.7%，為11.53億美元，經調整後每股盈餘年減23.2%，為2.02美元，大致符合市場預期。該公司預估本季營收介於10.50億～10.90億美元（區間中值為10.7億美元）、經調整後每股盈餘為1.67美元，不及市場預估的營收11.5億美元、每股盈餘2.06美元。受此拖累，包括高通、博通、Qorvo和康寧等「蘋概股」亦表現疲弱。蘋果跌1.00%，收在171.77美元。

●PayPal上季獲利表現優於市場預期，但下修全年營利率成長預測，周二股價大跌12.73%，給標普500指數帶來壓力，亦成為那斯達克指數最大的拖累之一。

●波音收漲2.34%，在道瓊指數成分股中漲幅最大。廉航瑞安航空（Ryanair Holdings Plc）採購波音新機，給出了數百億美元的大訂單。

●諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）宣布全球削員25%，以因應新冠疫苖需求消退並減少開支，股價應聲大漲27.79%，盤初一度飆升50%。過去12個月以來，該公司股價已經重挫86%。諾瓦瓦克斯第一季營收為8,100萬美元，較去年同期的7.04億美元大幅縮水，並落後市場預估的8,550萬美元。該公司預估2023年全年營收介於14億～16億美元，優於市場預估的8.316億美元。

●Pacwest Bancorp在銀行業危機可能惡化的擔憂籠罩下再度陷入劇烈震盪，盤初帶領地區銀行下挫，但終場收漲2.35%。

●Under Armour Inc跌5.66%，該運動服飾製造商全年營收和獲利預測均低於市場預期。