台中捷運豐樂公園站旁興富發建設工地，今天中午鋼樑砸到捷運軌道上，導致行進中的捷運車體受傷，車上乘客1死8傷，1名52歲林姓女子在軌道上被發現，當場已明顯死亡，待檢察官相驗釐清死因。林姓乘客說，清楚看到鋼樑橫在軌道上，捷運煞車不及撞上。

林姓乘客說，當時看到已有鋼樑橫在軌道上，隨後捷運就撞上。也有乘客說，撞上後車身開始傾斜、玻璃碎裂，現場超恐怖「宛如失速列車」，捷運車門打開就能看到散落的零件，旁邊的人不斷喊「發生什麼事」，最後跟隨中捷人員疏散。