新東京宅外牆結晶化玻璃墜落事件，開發商亞昕開發與興富發建設發表聲明，表示去年111年10月與台北巿政府捷運局、管委會達成協議，陸續施作防護措施。

聲明指出，本案為亞昕開發與興富發建設共同投資，由復興營造承攬興建，於民國99年取得使用執照，於101年與新東京宅公寓大廈管理委員會完成公設移交及公設管理維護修繕之公共基金撥付，於105年更經管委會及其委任之專業技師檢查外牆建材無誤。

民國111年10月6日，由臺北市政府捷運工程局召開本案「外牆結晶化玻璃飾板掉落案後續處理方案討論會」，由新東京宅公寓大廈管理委員會、亞昕開發、興富發建設等三方代表共同達成協議，結論為：1.施作防護措施；2.大樓外牆委託第三方進行全面檢查；3.施作防護措施前，增保大樓之公共意外責任險。

聲明指出，目前已完成保險及由台北市土木技師公會全面安檢完成，並已完成大樓南北向之防護措施，僅餘大樓東向之防護措施，尚待管委會取得住戶同意提供施作空間後，始能施作。

聲明表示，依上開協議已落實執行如上，基於售後服務精神，將一如既往持續與管委會保持良性互動完成上開協議事項。