韓國二代男團TEEN TOP成軍13年，現任成員有C.A.P、天地、Niel、Ricky、創造5人，憑藉帥氣長相跟整齊劃一的刀群舞，在偶像界取得一席之地，但他們近年較少合體活動，未料經紀公司5日才宣布將以完整體回歸，隊長C.A.P竟在直播抽菸、飆髒話，同時拋出不想回歸的震撼彈，隨即引起外界關注。

C.A.P近來在網路直播時，不僅大口抽菸，被粉絲出言制止後，還不客氣回嗆：「知道為什麼我會感到厭煩嗎？平常不看我直播的人，因為回歸的消息，突然說個幾句，我實在很討厭這樣」，隨後宣布不跟經紀公司續約時，夾帶不雅字眼，｢對大家而言，可能是晴天霹靂的消息，X，我真的不打算回歸，反正合約7月就到期了｣，言行脫序且相當具有攻擊性。

對此，9日，經紀公司TOP MEDIA發布聲明，第一點坦言對旗下藝人的管理不足，引起粉絲不好的觀感，感到非常抱歉，並強調C.A.P已進行反省，未來會避免類似狀況發生。第二點則對續約一事解釋，強調已說好TEEN TOP結束活動後，再做進一步討論，有任何消息都會公布，並向等待回歸的粉絲們承諾，會盡最大的努力，創造優質的音樂跟舞台報答粉絲的喜愛。

TEEN TOP原本有6名成員，未料2017年初推出第二張正規專輯《HIGH FIVE》時，擔任領Rapper的L.Joe宣稱公司妨害個人活動，無預警退團，為此經紀公司TOP MEDIA向他提告，並要求賠償，導致韓國演藝經紀協會發表聲明，限制L.Joe與公司合約糾紛落幕後，才能跟其他經紀公司簽約，形同被公開封殺。