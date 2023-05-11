前高雄市議員陳致中涉洗錢案，遭判刑1年確定，今日向高雄地方檢察署報到，發至法務部矯正署高雄第二監獄執行，並於下午4時20分搭乘高雄地檢署警備車抵達高雄二監報到入監，陳心情平靜，也依正常作業程序，分配至一般新收舍房。

法務部矯正署高雄第二監獄副典獄長蔡鴻源表示，陳致中入監後會依照正常程序做各項衣物及身體檢查，隨身攜帶的物品包括手機及金錢要會進一步檢查，接著洗浴完畢後就會安排到新收舍區的2人舍房。

前高雄市議員陳致中於下午4時20分搭乘高雄地檢署警備車抵達高雄二監報到入監，陳心情平靜，也依正常作業程序，分配至一般新收舍房。（林雅惠攝）

蔡鴻源說，由於剛入監有許多紙本資料需要填寫，今晚沒有其他活動，晚間9時就寢，明天早上6時45分就須起床。

至於接見，蔡鴻源表示，依照法令規定，得由陳員、家屬或律師申辦一般接見、通訊設備接見及律師接見等，與其他收容人殊無二致。

蔡鴻源說，陳致中入監後心情平靜，情緒穩定，至於有期徒刑滿2個月以上，就可以申請外出，推估屆時應該是申請第3季，即7月到9月。

蔡鴻源指出，受刑人編號基於個人隱私，若簽署不開放，機關會保密，因此對陳致中編號二監不對外開放。

他也表示，陳致中的新室友則要等新舍程序完成及調查完後才再安排，二監舍房內可閱覽書籍，受刑人沒事也可看書。