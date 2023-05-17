內政部長林右昌今天說，自己的出身並非顯赫，所以能理解青年的壓力；政府有意識青年購屋的問題，也十分重視，政府持續推動健全房市發展，積極處理、責無旁貸。

林右昌今天出席三三會5月份例會演講時表示，「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規劃」，或是因為想買的地點、區位價格太高，因此政府想要提出配套，讓中產以下的年輕人，如果想努力儲蓄買房子，政府會提供優惠利率、獎勵金等，讓年輕人能存到買房自備款的第一桶金。

林右昌晚間在臉書發文指出，部分人士針對他談及「年輕人不是真的買不起房」的說法，他認為年輕人要買房，應從地點跟區段規劃著手，才能降低負擔，並非外界有心人士解讀不知青年學子的生活壓力。

林右昌說，他自己的出身並非顯赫，所以也能夠理解青年的壓力，尤其時代背景不同，當今年輕人的薪資結構與房價都和過去有很大的差異，政府有意識青年購屋的問題，也十分重視，內政部會積極處理、責無旁貸。

林右昌表示，住宅問題是慢性病，難以一步到位，因此要用各種不同政策來緩解民眾購屋、租屋的需求，所以政府要持續興建社會住宅，也提出中低薪房貸補貼等支持性方案，協助滿足不同階段民眾的居住需求。

林右昌說，從他上任以來就一直積極處理房市問題，並以穩健有序的政策，引導房價溫和修正。包括，300億租金補貼方案、165億中低薪中產房貸支持方案，都是為了減輕民眾的住宅負擔。高房價的問題，政策效果也開始反映在數據上，包括市場交易量與價格都持續縮減修正。

林右昌強調，住宅政策是打投機不打投資，包括預定6月提出虛坪改革，未來政府將陸續推出政策，引導房市健全發展。