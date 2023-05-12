鮮活果汁-KY表示，第一季大陸手搖茶飲行業仍處逆風，在消費市場需求仍較弱下，使客戶對成本要求較高，而多數茶飲原料還未到產季，因此，原物料成本對公司有一定壓力，加上果粒類產品，自2021年起同業削價競爭激烈，致整體產品的平均銷售價格下降，鮮活在逆風環境下仍能保持營運表現正向，在於公司的規模和品牌價值，具有一定的議價能力，此外，公司採取按需採購，在原料低價位時進行適當備貨，得緩解原料成本上升所帶來的壓力。

鮮活果汁-KY表示，果粒類產品雖仍面臨市場價格競爭，惟隨著生活水準提升，健康消費觀念不斷增強，推升具新鮮概念的果汁類產品需求增加，鮮活積極布局果汁類系列產品，使其第一季銷售表現優於去年同期，占營收比重亦逐步攀升，來到56.30%，有效緩解果粒類產品因價格下調所造成之影響。

展望第二季，鮮活果汁-KY認為，隨著天氣逐漸變暖，鮮活4月合併營收站上4億元，累計前4月營收相較去年同期比更已轉正，新茶飲行業亦逐步復甦，邁入產業銷售旺季，鮮活將加強在各種管道的銷售，包括線上和線下銷售，以期進一步拓展市場份額，並持續投入客製化產品開發，憑藉三大廠總年產能13萬噸的共配模式優勢，且強化出貨效率的生產能力下，進而深化客戶服務關係，隨著投放新產品與開拓新市場通路，以期營收規模持續成長，穩健營運表現。