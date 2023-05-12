桃園市議員王珮毓12日總質詢提到市府要破除行人地獄惡名，詢問市府做法。桃園市長張善政表示，人行環境改善是一個複雜的城市治理問題，市府將成立跨局處的城市空間治理會報，從都市計畫、都市設計、道路工程與建築管理等各層面，有系統的整合資源改善人行環境。

王珮毓表示，近日桃園、台南皆有發生行人過馬路因駕駛未禮讓撞上，導致受傷甚至過世。近日，市府宣示要破除行人地獄惡名，推動多項交通改善政策，她也提到在平鎮施作的偏心式左轉、行人穿越線退縮等問題，建議市府應有跨局處協調的交通會報，確認交通改善計畫是否真正能符合民意。

張善政對此指出，他已責成都發局成立關於城市空間治理的會報，整合工務、交通、文化、經發各局與區公所，從都市計畫、都市設計、道路工程與建築管理等各層面，有系統的整合資源改善人行環境。這個會報也會同步推動城市美學與舊市區文化與商圈再生的工作。

此外，張善政也提到，未來大型公共設施的盤點與配置如市政園區，也會透過會報來討論桃園的未來發展。

張善政強調，解決行人地獄不能從單一局處的角度看待，取締只能短期治標而不能治本，對進步城市來說，不是最好的解決之道。市府的目標不是只想把人行環境變好，而是整個城市都變好。