10004B隊員於賽場調整機器人程式及進行練習。（圖／普台提供）

2023年VEX機器人世界錦標賽(VEX Robotics World Championship)近期於美國達拉斯圓滿落幕，普台國中三年級的解時元、李旻恩、李偉祺、周蓦凡首次站上國際舞台，在VEX Robotics Competition Middle School Event分區賽中表現亮眼，勇奪驚奇獎(Amaze Award)，為台灣之光紀錄再添一筆。

VEX是全球最大的機器人賽事，每年吸引70多個國家、超過24,000隊共襄盛舉。今年全球高中共811隊、國中共489隊進入VEX世錦賽，普台有2隊機器人隊伍作為台灣代表隊之一，隊名「10004B」的解時元、李旻恩、李偉祺、周蓦凡參加VRC國中組。另一隊「10002X」的李承洋、鄭楀諺、杉山昭瑞、張宸睿、楊睿澤則參加VRC高中組。

在去年5月新賽季比賽規則公布後，普台國高中機器人團隊立即積極投入練習，歷經多次挑戰賽的激烈競爭，2隊同學最終分別以國中組世界排名第19和高中組世界排名第42，雙雙取得進入世界賽的門票。

10002X隊員與台灣獨有傳統文化「三太子」開心合影留念。（圖／普台提供）

10002X隊員賽前相互討論戰術及策略。（圖／普台提供）

VEX機器人大賽考驗的不僅是機器人程式設計、機構組裝及操作等專業技能，選手的心理素質、創造力、解決問題能力及團隊協作能力也都是影響成敗的關鍵因素。為了前進世界賽，2隊同學不怕辛苦地反覆修改程式優化軟體，一次次調整機體結構，希望機器更加穩固完善；同時也加強熟練遙控操作，避免任何操控上的失誤。

在高手雲集、緊張刺激的VEX世界大賽現場，10004B隊員們年紀雖輕，但憑藉臨危不亂的表現應對各種驚險賽況，還有堅強的實力與絕佳的團隊默契，從原本落後的局面逆轉衝進前八強，最後拿下驚奇獎。

2隊選手都很開心能站上世界舞台，不只開闊了視野，也珍惜與全球菁英賽隊過招的機會，豐富了他們的實戰經驗，期待普台VEX戰將們持續精益求精，未來在機器人領域發光發熱。