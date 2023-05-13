近年來SUP立式划槳日漸盛行，目前已經成為時下青年相當熱愛的戶外運動之一，高雄將於6月初舉辦「2023高雄立式划槳邀請賽」，今年首度納入4人接力賽組別，邀請全國民眾可以一同共襄盛舉，到高雄港都城市體驗在水上競速的快感。

「高雄立式划槳邀請賽」邁入第3屆，有別以往賽事，今年高市府運發局特別將比賽擴大舉辦，整個6月除了有立式划槳比賽，還有輕艇獨木舟比賽及龍舟賽，高市府把3項賽事結合為「海洋派對三部曲」活動，希望民眾可以在炎熱的夏天，藉由水域運動達到消暑及健身的效果。

而此次「2023高雄立式划槳邀請賽」競賽項目除了有充氣版SUP、硬板、大會板以外，也有分公開組、大專組、中學組、一板組等組別，此外，今年也領先全國，首度增設4人接力賽，不只考驗自身的操舟能力，更須展現團隊默契，才有機會脫穎而出奪得佳績。

「2023高雄立式划槳邀請賽」將於6月3日至4日舉辦，競賽地點位於愛河水域的中正陸橋至五福路橋段，獲獎選手將可依名次分別獲得獎狀、獎盃、獎金、獎牌等，凡年滿12歲以上民眾皆可報名參賽，報名截至5月20日結束，歡迎民眾踴躍參與。