股神巴菲特（Warren Buffett）長年合作夥伴、波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger），日前不諱言直批許多投資經理人都是「算命師或占卜師」。外媒援引數據顯示，2022年有近80%的經理人，投資績效都落後大盤。

孟格受訪時豪不避諱批評自己的行業，稱投資經理人只不過是向客戶收錢的「算命師或占卜師」。

孟格坦言，波克夏海瑟威的成功，很大程度得益於他任職期間良好的市場環境，如今的投資經理人面臨得更具挑戰性，頑固的通膨、更高的通膨，以及更加激烈的競爭，這都使報酬不如以往亮眼。此外，商業不動產不景氣為銀行帶來的麻煩，也可能加劇投資經理人的壓力。

孟格說，「要擁有過去那樣的報酬，已經變得十分困難。」

外媒Benzinga報導指出，近期標準普爾指數與主動型基金（SPIVA）計分卡是孟格這番話的最新例證，數據顯示有79%的經理人，2022年績效落後大盤。這個數字相較10年前42%相比，有著極大落差，顯示主動管理行業面臨持續性挑戰。