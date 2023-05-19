隨著平均地權條例三讀通過、確定上路，投資炒房客全面退場，房市轉由自住需求撐盤，市場買盤亦趨向健康，然而台北居大不易，每坪房屋均價已破百萬元大關，且在通膨效應下，建材、人力等營建成本紛紛上揚，預售屋造價成本不斷飆升，讓民眾只能怨嘆：「越晚買房越貴，且只能住越小！」

在營建成本不斷攀升之下，每晚一年買房所需多支付的房價相當驚人，依據聯徵中心資料，去年全國第4季平均房貸鑑估值為1225萬元，比10年前增加289萬元，若以2022年每月實質性薪資平均4萬1357元計算，相當於增加了70個月的平均薪資，代表晚10年買房，平均需多付70個月不吃不喝的收入，且居住空間還大幅縮水。

預售房價喊漲 新成屋成為民眾購屋首選

觀察多年來總價走勢，從2013年開始聯徵中心的平均鑑估值已破千萬，且銀行鑑估值大約為實際成交價格的9成，因此實際平均購屋總價比鑑估值更高，另一方面，雖然核貸成數比10年前增加3個百分點、利率減少0.08個百分點，但平均建物面積減少3坪，代表10年後買房不僅總價變高，還少買了一間主臥，顯見越晚買房不僅房價越貴，還只能住越小。

這樣的狀況，更明顯反映在敏銳的預售屋市場上，近年因面臨升息、通膨課題，營建成本與缺工缺料導致全台預售屋房價不斷反映成本暴漲，使多數小資族將購屋目光轉往不受造價成本上漲影響的新成屋，不僅營建品質看得見，更可即刻入住、縮短等待房屋完工期間須支付高額房租予房東。然而由於房價飆升，現在許多年輕人卻因為自備款不足而無法買房，也成為小資族購屋成家最大痛點。

有鑑於此，有建商力挺青年成家，推出3大「成屋輕鬆付」指標案，不只成屋施工品質看得見，更在低基期房價區，嚴選交通便利、大基地開發，打造高綠覆好環境，還有豐富休閒設施，讓忙碌的都市人回家就能享受優質住居生活，3大指標案分別為汐止「星野之森」、基隆「夢悦城」及北投「捷運桃花園」，能讓年輕人提早十年，一圓在北台灣購屋成家的美夢。

「星野之森」為新北第一圈房價4字頭凹陷區，6千坪大基地日系森態宅。（甲山林集團提供）

南港下一站「星野之森」 首付58萬元起買2~4房

近南港的「星野之森」，串聯南港、內湖、汐止三大科技重鎮，主打南港下一站、房價不到南港1/3，規劃市中心難得6千坪大基地日系森態宅，散步到基隆捷運保長坑(2)站(預定站)，距離僅約380公尺，且搭乘一站即可轉乘規劃中的捷運民生汐止線，交通建設利多匯聚，享未來增值效益。

「星野之森」位於汐止主幹道新台五路上的一巷美境，社區內外綠意環繞，請到微風信義、CITYLINK南港店設計團隊-日商Nonscale設計外觀、休閒公設會館，感受如同置身日本輕井澤般渡假生活，主打首付58萬起買2-4房，以新北第一圈4字頭、超值價輕鬆付，符合小家庭與小資族成家需求。