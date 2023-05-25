伊雲谷2016年起，年年通過AWS MSP認證，MSSP(Managed Security Service Provider）認證為AWS檢驗夥伴資安專業及技術的重要依據，認證範圍包含漏洞管理、監控AWS服務組態、安全最佳實務、受管偵測和回應（MDR），以及受管Web應用程式防火牆（WAF）服務。

伊雲谷網路資訊安全部總監賴厚昌指出，AWS MSSP認證考驗雲端服務商對資安領域的廣度與深度，除雲端專業知識與技術外，同時要具備資安專業知識與資安處理經驗，扮演企業的資安顧問及資安問題解決者，真正協助企業客戶解決雲端資安威脅。

通過AWS MSSP能力認證後，伊雲谷可為客戶提供7 X 24小時，全年365天的雲端資安托管服務（Managed Security Services），伊雲谷具備多年協助企業數位轉型的經驗，透過顧問式服務了解客戶需求，並搭配專業技術團隊提供客戶解方，打造企業雲上資安防護網。