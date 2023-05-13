新北市一名在中和開設經紀公司的男子，前年7月某日晚上與一名公司日本籍女員工獨處時，竟直接把手伸進對方內褲內撫摸下體，甚至還將手沾口水再次摸對方私處，事後雙方以30萬達成和解，法官依照強制猥褻罪，判男子有期徒刑7個月、緩刑2年。

判決書中，日本國籍的25歲女子來台後在男子的經紀公司上班，男子在前年7月27日晚上7點在新北市中和的公司內，趁著與女方獨處時，先將手伸進女方的內褲內撫摸生殖器，再將手沾染唾液再次撫摸女方生殖器，女子最後出聲表示拒絕並推開對方的手，男子才罷手。

法官認為男子身為經紀公司老闆，本應知道為人長官的責任在於照顧年輕新進人員，竟為逞私慾而猥褻女員工，嚴重害及女方身心健全展，也破壞女方 對長官、同事之信賴，男子事後以30萬達成和解，去年6月以先給付10萬，女子在法庭上表達願意給予對方緩刑請求。

法官認為，男子事後坦承犯行、即時悔悟，也與對方達成和解，給付30萬元彌補女方所受到的身心損害，新北地院依照強制猥褻罪，判男子有期徒刑7個月、緩刑2年，並且按月給付2萬元，全案仍可上訴。