統一獅左投林子崴等了2234天終於嚐到勝投滋味！14日他先發5.1局無失分，加上胡金龍開轟上演「祥獅獻瑞」，以5比0擊敗中信兄弟，避免3連戰遭橫掃，還中斷「黃衫軍」5連勝，也讓「恰總」彭政閔2連勝後吞下執教首敗。

林子崴今年搶進先發輪值，與胡智爲、古林睿煬輪流承擔2場先發重責，前3場先發登板都有5.2局以上、失2分以下好投，不過得分援護率僅1.96，讓他本季勝投遲遲沒能開張。

今天首局隊友就幫林子崴打下分數，面對兄弟王牌投手德保拉，獅隊在1出局後陳傑憲安打，胡金龍轟出左外野2分炮，讓隊長陳傑憲準備的道具派上用場，胡金龍當獅頭、陳傑憲當獅尾，8局再添3分鎖住勝果。

林子崴此役投5.1局用103球，雖僅被敲3支安打，但有4次四壞球保送，另有1次三振，6局上留下一、二壘危機，好在牛棚投手劉軒荅成功「拆彈」，也讓林子崴拿到本季首勝，繼2017年4月1日後再度嚐到勝投滋味。

獅隊奪下這1勝中止近期3連敗、4連不勝，目前仍以0.5場勝差落後樂天桃猿排名第2，也斬斷兄弟近期5連勝、「恰總」上任後2連勝。