缺藥危機席捲全球，外傳軟便劑氧化鎂與健保議價破局，藥品仍缺貨。健保署今天澄清，藥品共同擬訂會議4月討論通過，氧化鎂6月1日起提高一倍的健保支付價，廠商全數同意供貨。

缺藥議題涉及層面廣，醫界與藥界都提出警示，缺藥不只藥品短缺，還有藥價問題，藥價太低，廠商根本不太願意製造。氧化鎂（MgO）去年底至今年初因缺工問題導致缺藥，再加上廠商提出，因製造成本提高，建議提高健保支付價。

衛生福利部中央健康保險署副署長蔡淑鈴今天接受媒體聯訪時表示，廠商3月提供成本資料，經健保署4月份藥品共同擬訂會議討論通過，同意氧化鎂由每粒新台幣0.16元調高為0.32元，6家許可證持有廠商皆同意，自6月1日生效，預估一年健保支出約增加4100萬元。

台灣有6家廠商持有軟便劑氧化鎂許可證，蔡淑鈴說，原先台灣的氧化鎂主要是由一家廠商生產，這家廠商1月出現缺工缺料，食藥署核准另一家業者專案製造，增加產量，其他家暫時沒有生產，但相信6月起提高藥價後，原本沒有生產的業者，會再評估加入，有望重新生產。

健保署呼籲，醫療院所、藥局及醫事人員，如有藥品短缺情形，儘速向衛福部藥品供應通報處理中心通報，以進行問題釐清及藥品調度事宜，才能使缺藥資訊更加正確透明，迅速解決第一線醫療人員用藥需求。（編輯：管中維）1120515